Россия оштрафовала и освободила пять японских судов, задержанных возле Курил

Капитаны заплатили штраф 6,4 миллионов рублей за незаконно добытые водные биологические ресурсы общим весом 7,5 тонн.

Капитаны пяти задержанных рыболовецких судов Японии признаны виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Назначенный штраф в размере 6,4 миллионов рублей они выплатили, выпущены из-под ареста и покинули морской терминал Южно-Курильск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

— Решением Южно-Курильского районного суда капитаны пяти японских судов ("Оотомо Мару 38", "Сэйсе Мару 62", "Фуми Мару 53", "Харуми Мару 53", "Умитака Мару 55") признаны виновными в совершении административного правонарушения, — указано в сообщении.

Предметом нарушения стали незаконно добытые водные биологические ресурсы общим весом 7,5 тонн. Капитаны судов должны будут выплатить штрафы общей суммой 6 миллионов 434 тысячи 520 рублей.

Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали пять рыболовецких судов в районе архипелага Хабомаи. В тот же день Япония потребовала вернуть их обратно.