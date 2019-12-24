В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье

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Фото © Medcom

Не менее 24 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Индонезии. Об этом сообщает издание Medcom.

ДТП произошло вечером 23 декабря в провинции Южная Суматра. Также известно, что 13 человек пострадали. Поисково-спасательная операция продолжается.

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