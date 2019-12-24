Неизвестный расстрелял бизнесмена в центре Киева

Киевская полиция разыскивает неизвестного мужчину, который открыл стрельбу возле кафе "Камышовый кот" в Гидропарке, в результате которой был убит бизнесмен. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

По данным издания, злоумышленник подъехал к автомобилю предпринимателя и сделал несколько выстрелов, после чего скрылся. Потерпевший от полученных ранений скончался. Автомобиль нападавшего был найден сожжённым неподалёку.

Оружие, которым пользовался стрелок, не установлено, на месте преступления были найдены четыре гильзы калибра 9 мм.