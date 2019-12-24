Эксперты составили антирейтинг подарков на Новый год

Почти 40% россиян не хочет получить в качестве презента игровую приставку, биткоин и электронную книгу.

Топ антирейтинга возглавили мягкие игрушки и символы года, примерно 15% респондентов признались, что дарят первое попавшееся на глаза, а ещё половина опрошенных очень не любят бритвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Hi-Tech Mail.ru.

57% респондентов совершенно точно не хотят получить в подарок сувениры и символы года, а 49% — весы. Следом идут мыло, календарь, полотенце и даже биткоин.

Почти каждый второй не хочет, чтобы ему дарили бритву, 41% опрошенных отказываются от игровых приставок. Музыкальная колонка, электронная книга, навигатор и экшен-камера находятся где-то посередине, а замыкают список наушники и фотоаппарат.

Опрос показал, что 53% респондентов продумывают подарки для родных и близких, исходя из их пожеланий. 18% проходятся по магазинам с заранее составленным списком, а 15% покупают в подарок первое, что попалось на глаза.

Большинство опрошенных никогда не брали кредиты на презенты. Они составляют 81%.

70% уверены, что подарок должен приносить пользу, а 11% — что просто удивлять. 9% близка позиция того, что главное — не подарок, главное — внимание. 71% опрошенных признались, что им дарят бесполезные подарки, а 9% всегда передаривают их кому-нибудь.