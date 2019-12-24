Президент Бразилии госпитализирован после падения в своей резиденции

По словам министра безопасности, здоровью президента ничего не угрожает, но ближайшую ночь он проведёт в больнице.

Президент Бразилии Жаир Болсонару доставлен в военный госпиталь бразильской столицы после падения в своей резиденции. Об этом сообщает O Globo.

— Он прошёл осмотр медиками из президентской бригады и был доставлен в госпиталь вооружённых сил. Ему провели компьютерную томографию черепа, которая не обнаружила никаких изменений, — говорится в сообщении.

Как заявил министр безопасности Аугусту Хелену, сопровождавший главу государства, здоровье президента вне опасности, однако, несмотря на это, ночь он проведёт под наблюдением медиков.

Здоровье президента Бразилии вызывает беспокойство с событий сентября 2018 года, когда во время встречи с избирателями, будучи тогда ещё кандидатом на пост главы государства, Болсонару был ранен ножом, после чего перенёс несколько хирургических операций.

В начале декабря 2019 года он посетил военный госпиталь Бразилиа, где медики удалили с левого уха родинку для исследований. После этого Болсонару заявил журналистам, что подозревает у себя рак кожи, однако позже эти опасения не подтвердились.