Полиция раскрыла сеть по производству и продаже поддельных сигарет в Подмосковье

По данным правоохранителей, ежедневно в цехах преступников выпускалось до 300 тысяч сигаретных пачек.

Полицейские раскрыли подпольное предприятие по производству контрафактных табачных изделий в Московской и Ярославской областях. На месте были задержаны пятеро подозреваемых, изъято более двух миллионов готовых к продаже пачек сигарет. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

— Задержаны пятеро участников преступного сообщества, подозреваемых в незаконном производстве и распространении фальсифицированной табачной продукции, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, было выявлено четыре нелегальных цеха, в которых было налажено производство сразу на семи технологических линиях — свыше 300 тысяч пачек в сутки. Помимо уже расфасованных сигаретных пачек было изъято ещё 11 миллионов поддельных акцизных марок, черновая бухгалтерия, печати разных фирм и документы организаций.

Отмечается, что полицейским удалось выявить всю подпольную сеть, среди задержанных также оказался предполагаемый дилер. Общий ущерб от деятельности злоумышленников составил более 100 миллионов рублей. Ведётся расследование.

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье был обнаружен склад контрафактного алкоголя.