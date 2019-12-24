На Кубани 160 тысяч человек вновь остались без воды из-за аварии на трубопроводе

Повреждение магистрального водопровода в Крымском районе стало вторым по счёту за последние несколько дней.

Часть жителей Крымского района Краснодарского края, а также Новороссийска и Геленджика вновь остались без воды из-за аварии на магистральном трубопроводе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

— В зону отключения попало 4 населённых пункта с населением более 160 000 человек, более 6400 жилых домов. По состоянию на 7:00 (совпадает с мск. — Прим. Лайфа) место прорыва обнаружено, проводятся земляные работы для последующей отдачи воды, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на время проведения ремонтно-восстановительных работ для подвоза воды жителям было организовано 39 автоцистерн, установлены места раздачи воды.

В Главном управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю развёрнут оперативный штаб, на месте работает оперативная группа Крымского пожарно-спасательного гарнизона. В операции задействовано 44 человека и 22 единицы техники.

В конце прошлой недели аналогичные последствия для местных жителей повлекла авария на магистральном водопроводе в Крымском районе возле хутора Новотроицкий. К середине понедельника аварийный участок трубы был заменён.