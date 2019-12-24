В "Современнике" назвали причину госпитализации Галины Волчек

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Галина Волчек. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

По предварительной информации, у известного художественного руководителя воспаление лёгких.

Госпитализация худрука московского театра "Современник" Галины Волчек потребовалась после того, как народная артистка почувствовала боли в районе грудной клетки. Предварительно ей установили диагноз: двустороннее воспаление лёгких. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора театра Игоря Павлова.

Галина Борисовна госпитализирована, она находится в Боткинской больнице, — пояснил директор.

Напомним, 86-летняя Волчек с 1989 года является художественным руководителем театра "Современник". В том же году она получила звание народной артистки СССР. Также Волчек является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и обладательницей Государственной премии СССР и премии Президента РФ.

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