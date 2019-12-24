Крымские электрокары станут собирать исключительно из отечественных запчастей

Сейчас в автомобилях зарубежные энкодер, силовой контактор и контроллер-инвертор для тягового электромотора.

Крымские электромобили "Эльтавр" уже со следующего года начнут собирать исключительно из отечественных комплектующих. Как рассказал директор компании-производителя "Эльтавр" Михаил Демурия, не так давно предприятие отказалось от импортных преобразователя напряжения и электронной педали "хода", заменив их в электрокарах на отечественные аналоги.

— Из импорта остались лишь энкодер (датчик), силовой контактор и контроллер-инвертор для тягового электромотора. Но и этим деталям уже есть российские аналоги, которые в настоящее время испытаны и проходят сертификацию. Мы планируем установить их на наш опытный электромобиль для испытаний уже весной 2020 года, — отметил в беседе с ТАСС Демурия.

Он выразил надежду, что уже следующей весной компания "сможет с гордостью сказать, что "Эльтавр" — это 100% российские электромобили".

На предприятии из Симферополя создали первый опытный образец электробуса "Эльтавр-дилижанс" в конце 2015 года. А спустя год — в 2016-м — был выпущен первый грузовой вариант электрокара.