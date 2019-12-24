По словам сотрудников "Современника", ещё несколько дней назад худрук отмечала свой день рождения и чувствовала себя прекрасно.

Доставленная в Боткинскую больницу худрук московского театра "Современник" Галина Волчек находится в состоянии комы. Об этом Лайфу рассказал источник в медицинских кругах.

Ранее сообщалось, что предварительный диагноз, с которым была доставлена в больницу народная артистка СССР, — воспаление лёгких.

При этом, по словам заместителя директора по работе со зрителем театра "Современник" Анастасии Осокиной, поводов для беспокойства нет.

— Нет повода для волнений, человек пожилой, 86 лет. У неё есть проблемы "жизненного характера". Она в больнице, но это не значит, что у нас случилась катастрофа. У нас, пожалуй, художественный руководитель, который периодически нуждается в медицинском наблюдении. У неё был день рождения 19 декабря, чувствовала себя прекрасно! Мы все поздравляли её, — рассказала Лайфу Осокина.

Напомним, 86-летняя Волчек с 1989 года является художественным руководителем театра "Современник". В том же году она получила звание народной артистки СССР. Также Волчек является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и обладательницей Государственной премии СССР и премии Президента РФ. Подробную биографию Галины Борисовны читайте на сайте uznayvse.ru