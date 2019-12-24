Россиянин трагически погиб в Таиланде при загадочных обстоятельствах

Местная полиция выясняет, является произошедшее несчастным случаем или убийством.

Россиянин погиб при загадочных обстоятельствах во время отдыха на тайском курорте Паттайя. По данным издания The Nation, 40-летний Владимир Джумок выпал с балкона шестого этажа около 01:00 (21:00 мск) 23 декабря.

При этом очевидцы трагедии утверждают, что незадолго до гибели мужчина с кем-то ссорился. Сейчас полицейские выясняют, была ли смерть Джумока несчастным случаем или убийством. Тело россиянина будет отправлено в институт судебной медицины для проведения вскрытия и выявления точной причины его гибели.

Ранее сообщалось, что в турецком курортном городе Сиде пропал россиянин — 25-летний Никита Василевский.