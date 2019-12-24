В Якутске отменили городские новогодние ёлки из-за вспышки кори

Созданы дополнительные прививочные бригады. Вакцину не получили ещё более 700 детей.

В Якутске в результате вспышки кори количество заболевших выросло до 44 человек. Тринадцать из них — дети, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Якутска Сардану Авксентьеву.

— На стационарном лечении находятся 12 больных, среди них пятеро детей. На данный момент около 760 детей не привиты от кори, среди них 131 школьник, 89 воспитанников дошкольных учреждений, остальные, обратите внимание, — это дети возрастом от нуля до двух лет, — рассказала мэр города.

Она добавила, что в целях безопасности в Якутске отменены все городские новогодние мероприятия, за исключением ёлки главы республики и ёлки для малоимущих, которая состоится 30 декабря. На школьные ёлки решено не пускать родителей.

В целях дополнительной вакцинации населения в Якутске созданы 52 прививочные бригады. На сегодняшний день привито более 6 тысяч человек, в том числе 3,6 тысячи детей.

Ранее в результате вспышки кори в Тюменской области заболело более 20 человек. Медработники жалуются, что некоторые родители отказываются прививать своих детей, не пуская в квартиру врачей.