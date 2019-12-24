Десятки человек пострадали в давке при раздаче подарков в ТЦ — видео

С потолка скинули шарики, внутри которых находились ваучеры на пять или 10 долларов.

В Австралии около 20 человек пострадали в давке, которая случилась во время предпраздничной раздачи подарков в торговом центре Westfield Parramatta в Сиднее. Об этом сообщает телеканал 9News.

На мероприятии присутствовало несколько сотен человек. После того как с потолка начали падать воздушные шары с подарочными картами внутри, присутствующие ринулись за подарками, сбивая друг друга с ног.

— Это какое-то сумасшествие. Огромная толпа, молодые и пожилые. Я думаю, там были ваучеры не на большую сумму. Возможно, пять или 10 долларов, — добавила она.

Несколько человек из-за полученных травм были госпитализированы. Ещё 12 оказали помощь на месте.

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