СМИ назвали возможную причину крушения Су-57

По мнению ряда специалистов, у новой боевой машины могла отказать система управления хвостовым оперением.

Российский самолёт пятого поколения Су-57 мог потерпеть крушение в Хабаровском крае из-за отказа в системе управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

— По предварительной информации, авария произошла по причине отказа в системе управления Су-57, — сказал собеседник агентства.

А другой дополнил, что причиной крушения мог стать сбой в управлении хвостовым оперением.

Напомним, что самолёт упал во время испытательного полёта. Пилот успел катапультироваться, позже он был подобран вертолётом Ми-8. Следствие пока рассматривает версии как технической неисправности, так и ошибки пилота.