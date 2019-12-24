Водителям автобусов и фур запретили работать более 10 часов в день

Согласно документу, контролировать соблюдение новых требований планируется при помощи тахографов.

Правительство России ввело ограничение по количеству рабочих часов в сутки для водителей автобусов и большегрузных автомобилей. Об этом говорится на официальном сайте кабмина.

Согласно внесённым в правила дорожного движения поправкам, допускается нахождение за рулём автобусов и грузовиков (с разрешённой максимальной массой более 3,5 т) не более девяти часов в сутки. Документ предусматривает возможность и десятичасового вождения транспорта, но количество таких исключений из общих правил не должно превышать двух раз в неделю.

Водители во время поездки обязаны делать перерывы на отдых. Следить за выполнением всех новых норм будут с помощью тахографов.

Как сообщал Лайф, с 1 ноября вступил в силу закон, согласно которому грузовики, микроавтобусы, маршрутки, да и некоторые внедорожники должны быть оснащены тахографами для контроля скорости движения, пробега автомобиля, периодов труда и отдыха водителя.

В случае нарушения закона водителям придётся раскошелиться на сумму от одной до трёх тысяч рублей, для должностных лиц штраф составит от пяти до десяти тысяч, частным предпринимателям отсутствие тахографа обойдётся в 15–25 тысяч рублей, а организации заплатят до 50 тысяч рублей штрафа.