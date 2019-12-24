"Яндекс" начал оценивать кредитоспособность россиян для банков

IT-гигант получает в зашифрованном виде e-mail и номер мобильного телефона клиента, после чего приступает к анализу.

Компания "Яндекс" совместно с двумя крупнейшими российскими кредитными бюро историй запустила проект "Интернет-скоринг бюро" по оценке кредитоспособности заёмщиков. По данным РБК, речь идёт об Объединённом кредитном бюро (ОКБ) и бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

Согласно данным издания, для анализа кредитоспособности россиян будет учитываться более тысячи факторов. При этом кредитное бюро передаёт IT-компании в зашифрованном виде e-mail и номер мобильного телефона клиента, после чего система строит модель и выдаёт некий процент.

Результат отправляется заказчикам и носит исключительно рекомендательный характер. Отмечается, что данный показатель будет использоваться "только в маркетинговых целях".

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