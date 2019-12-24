Инновации на пороге

В Совете Федерации прошла выставка "Алюминий как основа инновационного развития регионов".

"Алюминиевая отрасль является точкой роста новой современной экономики", — заявила журналистам председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, которая вместе с сенатором Андреем Клишасом направлялась на десятичасовое заседание. Пройти мимо яркой и технологичной экспозиции Алюминиевой ассоциации, расположившейся прямо в холле у входа в зал заседаний, они не смогли.

На выставке показали образцы автомобильных дисков, посуды, бурильных труб, алюминиевых кабелей, оконных профилей и даже макет надземного пешеходного моста, который возводится всего за несколько часов, — всё из алюминия и сплавов на его основе.

Особенно внимание главы Совета Федерации привлекли инновационные алюминиевые вертолётные площадки. Такие сборные конструкции могут быть использованы где угодно, но возможность быстро возводить посадочные конструкции в труднодоступных местах — это, конечно, в палате регионов оценили.

Вице-президент "Русала" Елена Безденежных у этого же стенда аккуратно говорила о том, что целью на сегодняшний день является довести внутреннее потребление алюминия до 1,5 млн тонн к 2025 году. Минпромторг прогнозировал 2,5 млн тонн к 2023 году, но пока для достижения этой цифры российским участникам алюминиевой отрасли не хватает правильного законодательного регулирования рынка.

— Действительно, в алюминиевой промышленности есть большие достижения, которыми можно гордиться, есть чем похвастаться в хорошем смысле, есть потенциал, — сказала Валентина Матвиенко и пообещала ассоциации, объединяющей более 120 предприятий, да и всей отрасли, поддержку. — Палата регионов всегда будет с компаниями алюминиевой промышленности, если нужна поддержка, законодательное обеспечение деятельности отрасли, поддержка государства.