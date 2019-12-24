Жестоко избитую женщину нашли в номере гостиницы в Москве

Женщину с серьёзными травмами головы нашли в номере гостиницы на Пресненской набережной в Москве. Полиция возбудила дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Звонок в службу 02 поступил утром 23 декабря. В одном из номеров нашли пострадавшую женщину 1996 года рождения.
— Сотрудники скорой помощи госпитализировали гражданку в медучреждение, у неё выявили переломы лобной кости и нижней челюсти, а также ушиб головного мозга, — цитирует агентство "Москва" сообщение ГУ МВД России по городу.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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