Жестоко избитую женщину нашли в номере гостиницы в Москве

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Фото © Рixabay

Женщину с серьёзными травмами головы нашли в номере гостиницы на Пресненской набережной в Москве. Полиция возбудила дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Звонок в службу 02 поступил утром 23 декабря. В одном из номеров нашли пострадавшую женщину 1996 года рождения.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали гражданку в медучреждение, у неё выявили переломы лобной кости и нижней челюсти, а также ушиб головного мозга, — цитирует агентство "Москва" сообщение ГУ МВД России по городу.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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