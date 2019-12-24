Бузову через суд обязали выплатить долги по коммуналке

Певицу и ведущую "Дома-2" Ольгу Бузову через суд обязали оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги за квартиру во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Mash.

Журналистам стало известно, что звезда задолжала 10 тысяч рублей. Управляющая компания "Космосервис", недолго думая, подала на светскую львицу в суд и выиграла дело. Теперь Бузовой предстоит общение с приставами по поводу возврата задолженности.

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