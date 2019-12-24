В правительстве назвали причины отказа от "площадки" при экзамене на вождение

"Площадка", то есть вождение на специальном полигоне, как самостоятельный экзамен при получении водительских прав отменили, так как это была лишь имитация настоящего управления автомобилем. Такое объяснение дали в Правительстве РФ.

— Как показывает практика, данные упражнения лишь имитируют ощущение управления транспортным средством в условиях реального дорожного движения, — говорится в публикации на сайте кабмина.

При этом уточняется, что "площадка" станет частью практического экзамена — его будут проводить перед выездом на городские дороги. Это станет своеобразной проверкой основных навыков управления автомобилем. Если будущий водитель не проходит этот этап, его не допускают к езде в условиях дорожного движения.

— Для этого будут использоваться закрытые площадки, автодромы, территории, имеющие твёрдое покрытие и ограниченные для движения иных транспортных средств и пешеходов, или участки дорог с малоинтенсивным движением, тупиковые участки дорог, — добавили в ведомстве.

Нововведения вступят в силу с 1 октября 2020 года. При этом практический экзамен на мотоциклах остаётся без изменений.

Такие же причины отмены "площадки" на экзамене называли ранее в ГИБДД. Этот элемент испытаний требовал много времени, а на деле не показывал, как курсант может управлять автомобилем в реальной обстановке.