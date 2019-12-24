ФСБ накрыла банду торговцев оружием в Нижнем Тагиле

В ходе обысков силовики нашли огнестрельное и травматическое оружие, а также боеприпасы.

В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали троих местных жителей, занимавшихся нелегальной торговлей оружием. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение ведомства.

— В местах проживания участников преступной группы проведены осмотры, обнаружено и изъято из незаконного оборота свыше 70 боеприпасов различного типа, а также шесть единиц огнестрельного и травматического оружия, — рассказали в Управлении ФСБ России по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о незаконной торговле, хранении и перевозке оружия, а также боеприпасов и взрывчатых веществ.

Ранее Лайф сообщал, что спецслужбы России и Белоруссии ликвидировали незаконный канал поставок оружия из-за рубежа.