Тяжёлые испытания в России не прошёл только один китайский салют

Оказалось, что дорогая пиротехника не всегда самая качественная. Некоторые дешёвые образцы опередили дорогие по уровню освещённости и времени залпов.

Специалисты "Роскачества" испытали на прочность и безопасность салютные батареи десяти популярных в РФ китайских брендов и представили неожиданные результаты.

Цены образцов варьировались от 550 до 1999 рублей, девять из них были закуплены в интернет-магазинах, один — в розничной точке продаж в Москве.

Салюты прошли жёсткие испытания: их сбрасывали с высоты, оценивали освещённость и время залпов, замеряли концентрацию вредных веществ в воздухе после запуска и т.д. Оказалось, что качество пиротехники не зависело от её цены. Так, образец стоимостью 550 рублей проработал 25,7 секунды, в то время как салют за 1090 рублей — 24,5 секунды. Также фейерверк за 790 рублей опередил по показателю освещённости образец стоимостью 1065 рублей.

— Нарушения были выявлены только в одном товаре. Им оказался салют, продававшийся под торговой маркой Piroff Fireworks, в маркировке которого обнаружились несоответствия в части времени работы пиротехнического изделия. Так, вместо заявленных "около 35 секунд" салют проработал 29,8, — рассказали эксперты.

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