Полиция взяла объяснительную с автора видео об учениях полиции с детьми

Девушка считает, что всё сделала правильно, опубликовав ролик, поскольку никто из родителей школьников не был уведомлён о таком "применении" их детей.

Сотрудники отдела МВД по Тукаевскому району Татарстана взяли объяснительную с сестры одного из учеников новотроицкой школы, где ранее местные полицейские устроили учения с привлечением в качестве статистов девятиклассников. Как рассказала Лайфу Екатерина Петрова, снимавшая видео учений, полиция потребовала объяснить, кто снимал видео, как оно попало к девушке и с какой целью она его выложила в Сеть.

— Я хотела узнать мнение общественности по поводу действий школы. Порой на каникулы не отпустят без родительской расписки с подписью, а тут без согласия. Ни ученики, ни родители не знали о характере этих "учений". Сказали, возможно, ещё придут из прокуратуры. Но больше показаний я не планирую давать, меня не о чем допрашивать, — заявила девушка.

Екатерина не считает, что что-либо нарушила и, напротив, учитывая общественный резонанс, уверена, что всё сделала правильно.

— Я ведь ничего не нарушила, видео до меня побывало уже у многих учеников этой школы. Я не призывала ни к каким действиям, не просила делиться этим видео. Если получился такой общественный отклик, значит, дело серьёзное. Значит, действия действительно были неправомерны, — заявила Екатерина Пантелеева.

Напомним, скандал разразился, когда кадры с места событий появились в соцсетях. После происшествия начальница районного отдела Министерства образования республики написала заявление об увольнении. Наказали даже главу МВД Татарстана, а его подчинённых, ответственных за случившееся, уволили.