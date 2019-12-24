СМИ: В Крыму по обвинению в госизмене арестован россиянин

ФСБ в Симферополе задержала россиянина Ивана Яцкина, который обвиняется в государственной измене. Его арестовали в Крыму, затем этапировали в Москву для следственных действий.

— ФСБ задержала Яцкина в Крыму. Ему предъявлено обвинение в госизмене, — передаёт ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что арестованный был этапирован в столицу в начале декабря. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее Лайф сообщал, что депутата Госдумы из Крыма в Киеве заочно приговорили за госизмену.