Мелкие пузырьки и лишний привкус. Эксперты проверили майонезы с прилавков

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Фото © Flickr/49438472@N00

Тесты на качество и безопасность прошли все, хоть у некоторых и есть небольшие отклонения от нормы.

Специалисты "Росконтроля" продолжили серию предновогодних исследований и отправили в лабораторию продукт, без которого нельзя представить традиционные праздничные салаты, — майонез.

Исследователи оценили по более чем 60 параметрам качества и безопасности соусы семи марок: "Московский провансаль", "Скит", "Красная цена", "Слобода", "Селяночка", Billa и "Ряба". Все образцы оказались менее жирными, чем заявлено на упаковке. Однако отклонение не слишком большое и они соответствуют определению "майонез". Также "Красная цена" имеет лёгкий привкус топлёного молока, а в "Слободе" есть мелкие пузырьки. Несмотря на небольшие отклонения, все проверенные образцы рекомендованы к покупке, а рейтинг выглядит так:

  1. "Скит" (74 балла из 100)
  2. "Слобода" (71 балл)
  3. "Московский провансаль" (69 баллов)
  4. "Ряба" (64 балла)
  5. Billa (58 баллов)
  6. "Селяночка" (51 балл)
  7. "Красная цена" (49 баллов)

Ранее специалисты "Росконтроля" проверили консервированный горошек разных брендов и назвали лучший.

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