Мелкие пузырьки и лишний привкус. Эксперты проверили майонезы с прилавков

Специалисты "Росконтроля" продолжили серию предновогодних исследований и отправили в лабораторию продукт, без которого нельзя представить традиционные праздничные салаты, — майонез.
Исследователи оценили по более чем 60 параметрам качества и безопасности соусы семи марок: "Московский провансаль", "Скит", "Красная цена", "Слобода", "Селяночка", Billa и "Ряба". Все образцы оказались менее жирными, чем заявлено на упаковке. Однако отклонение не слишком большое и они соответствуют определению "майонез". Также "Красная цена" имеет лёгкий привкус топлёного молока, а в "Слободе" есть мелкие пузырьки. Несмотря на небольшие отклонения, все проверенные образцы рекомендованы к покупке, а рейтинг выглядит так:
- "Скит" (74 балла из 100)
- "Слобода" (71 балл)
- "Московский провансаль" (69 баллов)
- "Ряба" (64 балла)
- Billa (58 баллов)
- "Селяночка" (51 балл)
- "Красная цена" (49 баллов)
Ранее специалисты "Росконтроля" проверили консервированный горошек разных брендов и назвали лучший.
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