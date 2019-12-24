В Хабаровском крае губернатор отказался объявить 31 декабря выходным днём

Глава региона отметил, что может сделать этот день выходным только для госслужащих. И то не для всех.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался делать 31 декабря выходным днём, чтобы не разделять жителей региона на "отдыхающих" и "не отдыхающих".

— Тридцать первое декабря выходным днём губернатор может сделать только для госслужащих. И то не всем. Соответственно, я не посчитал нужным и возможным это делать, чтобы не разделять сегодня общество на отдыхающих и не отдыхающих, — пояснил он в ходе встречи с журналистами.

При этом он уточнил, что негосударственные организации вправе сделать выходным любой рабочий день.

В России с начала декабря ведутся дискуссии о том, делать или не делать 31 декабря официальным выходным днём. Флешмоб выходного 31 декабря поддержали руководители ряда регионов. Это Крым, Ленинградская, Томская, Псковская, Сахалинская, Кировская, Свердловская, Курганская, Орловская, Владимирская, Воронежская области, Республика Бурятия, Ставрополье, Еврейская АО, Карачаево-Черкесия, Амурская и Иркутская области.