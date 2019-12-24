"Жених из Марокко" через Instagram выманил у пенсионерки более 4 млн рублей

Злоумышленник попросил женщину отправить ему деньги на перелёт в Москву, после чего перестал выходить на связь.

В столичную полицию обратилась пенсионерка с просьбой найти её интернет-знакомого, который путём обмана выманил у неё более четырёх миллионов рублей, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, 67-летняя москвичка познакомилась в социальной сети Instagram с неким Дэвидом Смитом из Марокко. Мужчина заявил о планах посетить Москву и попросил у женщины денег на перелёт.

— Женщина ничего не заподозрила и стала отправлять на реквизиты деньги — в общей сумме 4 миллиона 230 тысяч рублей. Однако мужчина в Москву так и не прилетел, на связь выходить перестал, — рассказал собеседник агентства.

Примечательно, что реквизиты, которые указал мошенник, принадлежали некой Людмиле. Внимания на этот факт пенсионерка не обратила. В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Ранее мошенники украли у заслуженной артистки России Валентины Савельевой почти два миллиона рублей, представившись сотрудниками банка.