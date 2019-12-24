Матвиенко предложила бесплатно выдавать квартиры многодетным семьям

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что многодетные семьи нужно обеспечивать бесплатным жильём или давать ипотеку на льготных условиях.

— Я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем на льготных условиях ипотеки, — сказала она на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совфеда.

Напомним, на Дальнем Востоке уже начали действовать льготные условия по ипотеке. Молодые семьи могут взять кредит под 2% годовых. Президент Владимир Путин предложил ввести эту программу в текущем году сроком на пять лет. Её цель — привлечь в регион квалифицированные кадры.