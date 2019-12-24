Почтальон умер, устав доставлять письма и посылки к празднику

По данным почтовой компании, объём доставки корреспонденции перед Рождеством вырос в несколько раз.

В британском графстве Эссекс скончался от усталости один из местных почтальонов. Как сообщает портал Daily Star, 42-летний Пол Краш работал водителем в почтовой фирме и в течение последних нескольких недель трудился в усиленном режиме, иногда по 12 часов в сутки.

Именно после одной из таких продолжительных смен он пришёл в офис и пожаловался коллегам на плохое самочувствие. В течение последующего часа у мужчины произошёл сердечный приступ, от которого он скончался.

— Это было его проблемой. Он был человеком, который никогда не отказывался от переработок, — рассказали сотрудники фирмы.

В компании пояснили, что традиционно в конце года — в период празднований Рождества и Нового года — серьёзно увеличивается объём работы. Люди активно шлют своим близким и друзьям открытки и письма с поздравлениями, а также подарки. Например, умерший Пол Краш в последние дни посещал по 240 адресов вместо 100 в другое "спокойное" время года.

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