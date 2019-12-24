Задержаны два высокопоставленных таможенника

Речь идёт о начальнике управления таможенного дознания генерал-лейтенанте Александре Кизлык и его заместителе Алексее Серебро.

Двое высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы задержаны по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. По данным ТАСС, Следственный комитет РФ ходатайствует об их аресте на два месяца.

В Басманном суде сообщили, что речь идёт о Кизлыке А.П. и Серебро А.В., обвиняемых в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ.

Задержания стали следствием обысков во Внуковской и Домодедовской таможнях, которые прошли накануне. Начальник управления таможенного дознания генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро были доставлены 23 декабря на допрос.