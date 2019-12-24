В подъезде дома в Подмосковье нашли новорождённого

Ребёнок был укутан и лежал в коробке, малышу было всего несколько часов от роду.

В подмосковном городе Мытищи в подъезде одного из домов нашли брошенного младенца, сообщает Mash. Укутанный ребёнок лежал в коробке возле лифта. Никаких записок при нём обнаружено не было.

На момент находки младенцу было всего три-четыре часа от рождения. Сотрудники правоохранительных органов в срочном порядке доставили малыша в реанимацию подмосковного перинатального центра.

Ранее Лайф сообщал, что в Канске сотрудники полиции нашли полуживого младенца во время обысков в доме подозреваемого по делу о краже бензопилы.