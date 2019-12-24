Матвиенко предложила "гнать в шею" чиновников, которые оскорбляют россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государственных служащих, которые позволили себе оскорбить граждан, просто нужно увольнять. При этом вводить какие-то дополнительные нормы в законы не нужно. Существуют соответствующие статьи за оскорбления и унижения, которые и нужно применять при необходимости.
Самое важное, по мнению спикера Совфеда, — подбирать достойный персонал на государственную службу. При этом она отметила, что чиновник — это государственный служащий, которого нанимают граждане, чтобы он "выполнял ту работу, которая ему поручена".
— Поэтому вообще не сочетается: государственный служащий, чиновник, который хамит, грубит или оскорбляет людей. Ну какие статьи? Гнать в шею, — отметила она.
Матвиенко добавила, что оскорбления в принципе недопустимы и это вопрос внутренней культуры: "Если она есть — она есть. Если её нет — никаким законом её не привьёшь".
Ранее Лайф сообщал, что Матвиенко предложила бесплатно выдавать квартиры многодетным семьям.
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