Матвиенко предложила "гнать в шею" чиновников, которые оскорбляют россиян

По мнению спикера Совфеда, на государственную службу нужно подбирать достойных людей.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государственных служащих, которые позволили себе оскорбить граждан, просто нужно увольнять. При этом вводить какие-то дополнительные нормы в законы не нужно. Существуют соответствующие статьи за оскорбления и унижения, которые и нужно применять при необходимости.

Самое важное, по мнению спикера Совфеда, — подбирать достойный персонал на государственную службу. При этом она отметила, что чиновник — это государственный служащий, которого нанимают граждане, чтобы он "выполнял ту работу, которая ему поручена".

— Поэтому вообще не сочетается: государственный служащий, чиновник, который хамит, грубит или оскорбляет людей. Ну какие статьи? Гнать в шею, — отметила она.

Матвиенко добавила, что оскорбления в принципе недопустимы и это вопрос внутренней культуры: "Если она есть — она есть. Если её нет — никаким законом её не привьёшь".

Ранее Лайф сообщал, что Матвиенко предложила бесплатно выдавать квартиры многодетным семьям.