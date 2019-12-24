Матвиенко поддержала идею отменить налог на доходы малоимущих

Председатель верхней палаты парламента также предложила критерий — заработок на уровне МРОТ.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за освобождение малоимущих россиян от 13-процентного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Она считает, что этот вопрос нужно обсуждать, и считает возможным в качестве критерия принять уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ).

— Какая отсечка должна быть, это надо советоваться, думать. Вчера мы приняли закон, который повысил МРОТ. Может быть, такой критерий будет: те, кто получает зарплату на уровне МРОТ, не должен с этой небольшой зарплаты платить налог на доходы физических лиц, — заявила Матвиенко на пресс-конференции, посвящённой завершению осенней сессии Совфеда.

Спикер верхней палаты российского парламента напомнила, что после последнего повышения МРОТ в стране превысит 12 тысяч рублей.

Кроме того, Матвиенко высказалась за снижение налогов для малого и среднего бизнеса. Она отметила, что в стране из года в год обсуждается, что нужно увеличивать количество малых и средних предприятий, но существенного роста не происходит. Спикер СФ уверена, что материальной мотивацией для бизнеса может стать снижение налогов.

Ранее позитивно оценил идею освободить от налога малоимущих министр экономического развития РФ Максим Орешкин.