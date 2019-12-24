Устроившего бойню Шамсутдинова отправляют в Москву на психиатрическую экспертизу

По словам отца, молодой человек поправился и чувствует себя хорошо, "маленько приходит в себя".

Устроившего бойню в воинской части посёлка Горный в Забайкальском крае Рамиля Шамсутдинова этапируют 26 декабря в Москву для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Об этом Лайфу сообщил отец арестованного военнослужащего Салим Шамсутдинов.

— Его этапируют 26-го числа в Москву на экспертизу. Сказали, что чувствует себя бодро, хорошо, даёт показания нормально, нормальный вид у него, маленько приходит в себя. Он же худой был. Там кормят лучше. Этапируют или поездом, или самолётом в Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, — заявил отец Рамиля Шамсутдинова.

Как пояснил Салим, его сына привезут в столицу только после Нового года, однако точную дату он сказать не смог, поскольку не знает, каким именно транспортом отправят Рамиля. Но одно ему уже известно точно: пока сына будут обследовать, с ним запрещены любые встречи.

— Навещать мне категорически запрещено, его там будут исследовать, ему нельзя будет ни волноваться никак, чтобы я не мешал. Я так думаю, это моё личное мнение. Там запрещены будут все свидания и передачи. Когда экспертиза закончится, со следователем созванивался, спрашивал, конечно, если возможность будет, препятствий никаких не будет, — добавил Салим Шамсутдинов.

Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула в воинской части посёлка Горный в Забайкальском крае. Жертвами стали восемь военнослужащих, ещё двое получили ранения.

По одной из версий следствия, причиной трагедии могла стать дедовщина. Служивший в той же части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Версию о том, что солдата довели неуставные отношения, озвучивала и комиссия Минобороны РФ. Позднее военное ведомство сообщило о расформировании воинской части, где произошла трагедия.