Американский эсминец зашёл в порт Одессы

За 2019 год это уже тринадцатый случай захода кораблей НАТО в акваторию Чёрного моря.

Американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71 зашёл в порт Одессы, сообщает местное издание "Думская".

— Около девяти часов (10:00 мск) на рейде порта произошла встреча с лоцманским катером, а в десять (11:00 мск) он был пришвартован к причалу 1-К, что на Карантинном молу, — говорится в сообщении.

В одесском порту утром наблюдался сильный туман, но, несмотря на это, швартовка прошла успешно. В издании уточнили, что это тринадцатый случай захода военного корабля НАТО в акваторию Чёрного моря в этом году.

В последний раз корабли НАТО заходили в воды Чёрного моря в начале ноября в рамках визита на Украину Североатлантического совета.