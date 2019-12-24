Словом года признан знаменитый афоризм Брюса Ли

Заключённая во фразе философия обрела новую жизнь во время акций в Гонконге, которые "собирались как роса" и "рассеивались как туман".

Британская газета Financial Times выбрала словом года знаменитый афоризм Брюса Ли "Будь водой" (Be water), который использовали в качестве одного из слоганов участники массовых беспорядков в Гонконге. Протестующие позаимствовали фразу мастера боевых искусств и активно применяли его философию во время акций.

Как напоминает издание, тактика демонстрантов заключалась в том, чтобы просачиваться повсюду, растекаться по улицам и не вступать в прямые столкновения с полицией. Они "собирались как роса" и блокировали дорогу к правительственному зданию, а также "рассеивались как туман" после приезда полиции. При этом протестующие были "тверды как лёд", когда их ловили.

Напомним, что легендарный мастер боевых искусств учил: "Опустоши свой разум, будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку — она становится чашкой, ты наливаешь воду в бутылку — она становится бутылкой, ты наливаешь воду в чайник — она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, мой друг!"

Ранее было названо главное слово 2019 года по версии американского словаря английского языка Merriam-Webster.