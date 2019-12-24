В Кремле прокомментировали идею отменить НДФЛ для малоимущих

В Кремле пока нет позиции по инициативе об отмене подоходного налога для малоимущих. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Неоднократно этот вопрос упоминается в ходе экспертных дискуссий, но в Кремле никакой позиции нет. Это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне, — отметил он.

Ранее идею освобождения малоимущих россиян от 13-процентного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она считает, что в качестве критерия по этому вопросу можно принять уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Также позитивно оценивал идею министр экономического развития РФ Максим Орешкин.