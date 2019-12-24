В новогоднюю ночь общественный транспорт Москвы станет бесплатным

Сергей Собянин напомнил, что в период с 1 по 8 января парковаться в столице также можно будет безвозмездно.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новогоднюю ночь проезд на городском общественном транспорте будет бесплатным.

— На Новый год наземный транспорт, метро и МЦК будут работать всю ночь. С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд бесплатный, — говорится в сообщении на странице Собянина в соцсети "ВКонтакте".

Собянин также напомнил москвичам, что с 1 по 8 января не будет взиматься плата за парковку. При этом паркинги со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.

Ранее Лайф рассказывал, что пассажиры московского метро смогут пройти предновогодний праздничный квест.