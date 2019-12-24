Лайф узнал характеристику СПбГУ на доцента-убийцу: профессионал высокого уровня

Согласно документу, педагог пользовался уважением в преподавательской и студенческой среде.

В распоряжении Лайфа оказалась характеристика коллег из Санкт-Петербургского государственного университета на доцента Олега Соколова, который убил и расчленил свою возлюбленную. Согласно документу, претензий к качеству научной и педагогической деятельности к нему у руководства вуза не было.

— Соколов О.В. пользуется уважением в преподавательской и студенческой среде как профессионал высокого уровня, талантливый лектор. В ходе анонимных опросов обучающихся, которые проводятся в СПбГУ для оценки качества образования, Соколов О.В. получал положительные отзывы, — гласит характеристика, подписанная директором института истории СПбГУ А. Х. Даудов.

Также в документе перечисляются научные достижения бывшего доцента университета и упоминается о ранее описанном Лайфом конфликте на одной из открытых лекций Соколова, когда его обвинили в плагиате. При этом, как отмечается в характеристике, обвинения оказались беспочвенными.

Напомним, Олег Соколов убил свою аспирантку Анастасию Ещенко в ночь на восьмое ноября. С погибшей его связывали романтические отношения. На следующий день, девятого ноября, Соколова задержали, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку. Сегодня Соколову в очередной раз продлили арест.