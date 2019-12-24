Уклонявшегося от армии соратника Навального отправили служить

По предварительной информации, Руслан Шаведдинов начнёт проходить военную службу в Архангельской области.

Руслана Шаведдинова, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, признанного НКО-иноагентом, отправили отдавать долг родине. Ранее молодой человек избегал постановки на воинский учёт, однако после получения повестки всё же отправился служить, чтобы не попасть под уголовную ответственность.

На опубликованной в соцсетях записи видно, как молодого человека вместе с другими новобранцами доставляют на сборный пункт. Как написал в своих соцсетях блогер Навальный, Шаведдинова отправили служить "куда-то в Архангельск".

Напомним, Лайф неоднократно писал о скандалах вокруг личности Шаведдинова, связанных с его высказываниями или поведением. В частности, Шаведдинова уличили в симпатиях украинским неонацистам и глумлении над жертвами пожара в одесском Доме профсоюзов.