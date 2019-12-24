В России цирковым животным начнут платить "пенсии"

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Фото © pixabay

Цирковых животных в России начнут обеспечивать пожизненным содержанием. "Пенсии" вводят с 1 января 2020 года. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Те животные, которые используются в культурно-зрелищных мероприятиях, должны обеспечиваться пожизненным содержанием. Это так называемые пенсии для цирковых животных, — цитирует парламентария агентство "Москва".

Кроме того, запрещается применение лекарств для повышения эффективности четвероногих артистов. Также будут конфисковывать диких животных, которые содержатся с нарушением требований. Эти нормы также вступают в силу в первый день нового года.

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