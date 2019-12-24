Младенец умер во время домашних родов в Петербурге

Беременная доверилась повитухе, которая за 80 тысяч пообещала помочь малышу появиться на свет.

Домашние роды в одной из квартир на улице Лидии Зверевой в Петербурге закончились гибелью малыша и экстренной госпитализацией 28-летней матери. Как сообщили в УМВД России по Приморскому району города, трагедия произошла вечером 23 декабря.

По данным следствия, беременная отдала 80 тысяч рублей 64-летней повитухе за роды в спокойной домашней обстановке. Однако всё пошло не по плану. Младенец сделал первый вдох, а после скоропостижно скончался. Его мать была доставлена в больницу. Сейчас в причинах трагедии разбираются следователи.

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