Тело женщины с пакетом на голове нашли в центре Москвы

Подозрение в убийстве пало на брата погибшей. Он уже задержан и вскоре будет доставлен в СК РФ.

В Басманном районе Москвы нашли тело женщины с пакетом на голове, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве.

— Утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны, — рассказали в Следственном комитете.

В убийстве подозревают брата погибшей, которого уже задержали. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Следствие установило, что при жизни женщина злоупотребляла алкоголем.

Ранее столичная полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек в Новой Москве.