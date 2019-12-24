Курс доллара упал ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года

Курс доллара сегодня на торгах опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля прошлого года. Об укреплении российской валюты свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, американская валюта в ходе торгов подешевела до 61,94 рубля. Незначительное снижение показал евро — до 68,99 рубля (минус 7 копеек).

Ранее эксперты спрогнозировали обвал курса доллара к середине января 2020 года после того, как Федеральная резервная система США анонсировала вливание около $500 миллиардов в американскую экономику.