Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями

При этом он отметил, что с людьми можно делать "всё что угодно", в том числе и выселить.

Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.

За 45 домов и животноводческий комплекс мужчина просит 20 миллионов рублей. Как отмечает телеканал, представители бизнесмена заявили, что с местными жителями можно "делать всё что угодно" — даже выселить.

В конце 1980-х годов государство выделило деньги на возрождение села Васильевка. Тогда подрядчиком выступил минусинский строительный комбинат. Его руководитель получил в бессрочное пользование земли для производства сельхозпродукции, а после неожиданно для всех стал полновластным хозяином села.

Но с тех времён Земельный кодекс РФ сильно изменился. Бизнесмен не прошёл обязательную перерегистрацию. Суд отказал ему в продлении аренды, поэтому пока продавать ему нечего.

А вот для Италии, где много заброшенных деревень, их продажа за символическую цену — привычное дело. Можно купить целый населённый пункт за один евро.