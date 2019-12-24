Путин: Доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%

Российский лидер напомнил, что в ракетные войска начал поступать комплекс "Авангард".

Президент РФ Владимир Путин рассказал о качественных и системных изменениях, которые произошли в Российской армии за 2019 год. В частности, глава государства отметил активное внедрение роботизированных комплексов и беспилотников.

— Доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%. В РВСН стал поступать комплекс "Авангард" — оружие будущего, способное преодолевать как действующую, так и будущую ПРО, — заявил он на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

Российский лидер уверен, что благодаря применению передовых технологий и новых алгоритмов удалось повысить характеристики и возможности управления ВС.

Напомним, что впервые об "Авангарде" Путин рассказал в прошлом году. Президент объяснил, что ракету удалось создать благодаря появлению новых материалов. В процессе полёта температура её боевого блока достигает трёх тысяч градусов. Поэтому система работает по "эффекту эскимо: летит и плавится". Но при этом сигнал управления проходит, и изделие держит нужную температуру нужное время.