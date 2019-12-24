Путин назвал ключевые задачи для армии и флота России

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны РФ назвал ключевые задачи для армии и флота на 2020 год.

— В конце 2020-го уровень современного оснащения армии и флота должен составить не менее 70%. Этого уровня важно достичь и стабильно поддерживать в будущем, — отметил российский лидер.

Ещё одна задача, которую выделил президент, заключается не в разовом перевооружении армии и флота, а в том, чтобы они "всегда были оснащены по последнему слову техники".

По словам Путина, продолжить линию на развитие армии необходимо из-за растущей напряжённости в ряде регионов мира, из-за расширения военной инфраструктуры НАТО вблизи границ России, а также из-за того, что до сих пор не ясна судьба продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).