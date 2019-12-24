Путин — о готовности армии к победам: Это не шахматы, где может устроить ничья

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Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Глава государства отметил, что доля современного вооружения продолжает расти, в следующем году она должна составить 70%.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российское вооружение должно быть лучшим, чтобы была обеспечена победа в случае войны. Об этом он сказал на заседании коллегии Минобороны, посвящённой итогам года.

Если мы хотим побеждать, то наша техника должна быть лучше! Это не игра в шахматы, где нас может устроить ничья иногда, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что за этот год в развитии Вооружённых сил РФ произошло много качественных и системных изменений. Доля современного орудия в ядерной триаде достигла 82%. Активно внедряются роботизированные комплексы и беспилотные аппараты.

В конце 2020-го уровень современного оснащения армии и флота должен составить не менее 70 процентов.

Ранее Путин призывал нарастить боевую мощь ВМФ России в ближайшие годы.

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