Путин — о готовности армии к победам: Это не шахматы, где может устроить ничья

Глава государства отметил, что доля современного вооружения продолжает расти, в следующем году она должна составить 70%.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российское вооружение должно быть лучшим, чтобы была обеспечена победа в случае войны. Об этом он сказал на заседании коллегии Минобороны, посвящённой итогам года.

— Если мы хотим побеждать, то наша техника должна быть лучше! Это не игра в шахматы, где нас может устроить ничья иногда, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что за этот год в развитии Вооружённых сил РФ произошло много качественных и системных изменений. Доля современного орудия в ядерной триаде достигла 82%. Активно внедряются роботизированные комплексы и беспилотные аппараты.

В конце 2020-го уровень современного оснащения армии и флота должен составить не менее 70 процентов.

Ранее Путин призывал нарастить боевую мощь ВМФ России в ближайшие годы.