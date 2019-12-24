Лукашенко пожаловался, что Москва "прессует" Минск и "завинчивает гайки"

Белорусский лидер напомнил, что Россия должна помогать Минску, пострадавшему от чернобыльской катастрофы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Москва "прессует" Белоруссию и "завинчивает гайки". Об этом он заявил в интервью на радиостанции "Эхо Москвы".

Лукашенко рассказал, что дефицит в товарообороте между Россией и Белоруссией достиг девяти миллиардов долларов, то есть республика закупает у РФ товаров на такую сумму больше, чем продаёт.

— Так вот вопрос: что мы от этого получили? Что получили, что вы каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, "завинчивая гайки" и повышая цены? — задал риторический вопрос белорусский лидер.

Президент Белоруссии призвал Россию не торговаться за десять долларов в цене за газ. Он напомнил, что Москва, как правопреемница Советского Союза, должна помогать Белоруссии, пострадавшей от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Москве и Минску удалось концептуально договориться по энергоносителям.