В ОСК назвали сроки создания трубоукладчика для "Северного потока — 2"

По расчётам Рахманова, на проектирование такого судна потребуется полтора-два года, на строительство — три-четыре года.

России потребуется порядка шести лет на создание собственных трубоукладочных судов, которые могут завершить строительство "Северного потока — 2". Об этом заявил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, РФ не располагает трубоукладчиками, способными "прямо сегодня приступить к работе" над "Северным потоком — 2", поскольку такие суда обычно строятся под конкретный проект. Рахманов уверен, что Россия сможет построить собственный трубоукладчик. По его расчётам, на проектирование такого судна потребуется полтора-два года, на строительство — три-четыре года.

— Это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому, наверное, в меньшие сроки мы не уберёмся. Хотя напомню, что ледокол "Ленин" построили за три года, — сказал глава ОСК в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее стало известно о том, что швейцарско-нидерландская компания Allseas была вынуждена приостановить строительство из-за угроз со стороны США. Аналитики считают, что завершение проекта может в связи с этим задержаться на срок до полугода.